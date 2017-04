Haags duo verbaast jury Hollands Got Talent met danstalent

DEN HAAG - Het Haagse dansduo Dance With Discipline is door naar de volgende ronde van het programma Hollands Got Talent. De 24-jarige Benedicton en de 10-jarige India verbaasden de vier juryleden vrijdagavond met hun danstalent.

Onder luid gejuich van het publiek liep India vlak voor de auditie het podium op. 'Wauw wat een applaus al', zei Chantal Janzen. Daarna vroeg het jurylid aan India hoe lang ze al danst. 'Een paar maanden', antwoordde het 10-jarige meisje. India begon vervolgens haar optreden met een moderne dans, maar al snel kwam Benedicton ook het podium op en lieten ze zien hoe goed ze kunnen breakdancen.Het was een grapje dat ik nog maar een paar maanden dans, zegt India een dag na de uitzending tegen Omroep West. 'We kwamen op dat idee omdat ze dan niet zouden verwachten dat er zo'n optreden zou komen.'De juryleden waren positief verrast. 'Het is hartstikke geslaagd deze act . Ik vind jullie fantastisch. India, je bent echt een geweldige danseres', zei Chantal Janzen na het optreden. 'Jij kan er ook wat van', zei jurylid Dan Karaty tegen haar danspartner Benedicton. 'Jij bent heel anders, maar tocht werkt dat heel goed, jullie twee samen.'De twee zijn dolblij dat ze door zijn naar de volgende ronde. 'Maar we mogen daar verder niks over zeggen', zegt Benedicton. Hij vertelt dat hij en India elkaar een paar jaar geleden zijn tegengekomen bij een breakdancebattle voor beginners. 'Zij was toen nog een beginner en ik was jurylid. Ik zag meteen dat zij talent had.' India wilde daarna graag les van Benedicton en dat is ook gebeurd. 'Toen ik hem zag dacht ik echt: wauw. Ik had nog nooit zo iemand gezien. Ik vond hem heel goed', vertelt India aan de telefoon. 'Inmiddels is ze echt familie', zegt Benedicton.Samen vormen ze de groep Dance With Discipline. 'Dit was ons eerste optreden dat we samen hebben gedaan. Het is erg geslaagd. We zijn ontzettend blij', zegt Benedicton. 'Het was ook heel spannend. Zij is normaal het stoere meisje, maar nu was ze echt het tegenovergestelde.' India heeft het optreden teruggezien en zag ook dat ze erg nerveus was. 'Meestal als ik zenuwachtig ben ga ik lachen en dat deed ik nu ook.' Met enige aarzeling durft de 10-jarige daarna toe te geven dat ze nu 'wel trots' is.Het duo kijkt vooral erg uit naar de volgende ronde. Wanneer die wordt uitgezonden, is nog niet bekend.