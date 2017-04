Schaap toegetakeld door loslopende hond

NIEUWKOOP - Een schaap is zaterdagochtend flink toegetakeld door een loslopende hond bij de Nieuwkoopse Plassen. Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten zette foto's op Twitter van het schaap, dat een ernstige verwonding aan zijn poot heeft.

Volgens John heeft een getuige gezien dat een hond aan het jagen was tussen de schapen. De hond is in een weiland terecht gekomen waar hij niet mocht komen. 'De eigenaar van de hond heeft zich wel gemeld', weet de boswachter. De schapenhouder heeft aangifte gedaan.De toestand van het schaap is niet bekend. 'De dierenarts komt naar de boerderij om te kijken of de wond gehecht kan worden of dat het schaap afgemaakt moet worden', vertelt John. Het lammetje van het schaap bleef ongedeerd.