Rijnsburgse Boys laat kans op winst tegen VVOG liggen

Marvin Wijks ziet zijn strafschop gekeerd worden door de doelman van VVOG (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft zaterdagmiddag een punt gepakt tegen VVOG. De ploeg van Pieter Mulders kreeg in de slotfase via een strafschop nog kans om te winnen, maar de penalty werd gemist: 1-1.

Rijnsburg maakt nog kans om nacompetitie te gaan spelen. De Uien moeten dan derde in de competitie eindigen, maar zijn wel afhankelijk van andere ploegen. Ondanks het gelijke spel tegen VVOG blijft Rijnsburg wel op de derde plaats staan. ASWH heeft evenveel punten, maar heeft een minder doelsaldo.



Op de eigen Middelmors was het Rijnsburg wat een tikkeltje beter was en ook de grotere kansen creëerde. Joel Tillema was dichtbij, maar zag zijn schot gekeerd worden. Een inzet van Jeffrey Jongeneelen ging net over en ook Joost Leonard stuitte op de keeper. Kansen waren er voor de rust wel, doelpunten niet.



Terugspeelbal



VVOG kwam in de tweede helft scherper en beter uit de kleedkamer en was heel dichtbij de openingstreffer. Jeremy de Graaf was uiteindelijk de man die de eerste goal van de middag maakte. De topscorer van de derde divisie was er als de kippen bij toen Massies Artien een te korte bal naar achteren gaf. De Graaf onderschepte en schoot de 0-1 binnen.



Een grote fout en Rijnsburg moest in de achtervolging. Uiteindelijk lukte het ze vijf minuten voor tijd langszij te komen. Leonard trok de score gelijk. In de uiterste slotfase kregen de Uien nog een strafschop toegekend, maar Marvin Wijks verzuimde zijn ploeg naar de winst te schieten.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - VVOG 1-1 (0-0): 1-0 De Graaf, 1-1 Leonard



Bijzonderheid: Marvin Wijks (Rijnsburgse Boys) mist penalty



