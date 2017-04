Scheveningen met lege handen in Friesland

Scheveningen-speler Tim Peeters in duel met Erich Jongeling (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Scheveningen heeft zaterdagmiddag geen punten overgehouden aan het duel met Harkemase Boys. In het hoge noorden ging de formatie van John Blok met 2-0 onderuit.

De kansen waren voor Scheveningen, maar Harkema kwam op voorsprong. Jorco van Hezel liet de Friezen al na vijf minuten juichen. Lang bleef die 1-0 op het scorebord staan en de spanning was groot. Pas in de slotfase werd het duel beslist. Heine Uuldriks kopte zijn ploeg vlak voor tijd definitief naar de overwinning: 2-0.Twee weken geleden deed Scheveningen nog volop mee in de titelrace, maar de ploeg werd na de forse nederlaag tegen IJsselmeervogels uitgeschakeld. De ploeg staat nu zesde en heeft nog zicht op de derde plaats, die eventueel nog recht geeft op nacompetitie.1-0 Van Hezel, 2-0 Uuldriks