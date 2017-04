FC Rijnvogels wint verrassend van Jong Volendam en pakt drie belangrijke punten

FC Rijnvogels-coach Hein van Heek (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - FC Rijnvogels heeft in de strijd om degradatie drie hele belangrijke punten gepakt. De Katwijkse derdedivionist was zaterdagmiddag met 1-2 te sterk voor Jong FC Volendam. Door deze overwinning heeft de ploeg van Hein van Heek zichzelf weer een kans gegeven in de strijd om lijfsbehoud.

De tegenslagen stapelden zich de afgelopen weken op voor FC Rijnvogels. Ook op bezoek bij Volendam zat het de Kooltuinstrijders in de eerste helft allesbehalve mee. Door een blunder van doelman Peter Messemaker kwamen de rood-witten op achterstand en voor rust haakten ook nog eens twee spelers af vanwege blessures.



Het werd coach Van Heek dus niet makkelijk gemaakt. Al kwam er vlak na rust toch weer wat hoop in de Katwijkse harten. Mart Spierdijk trok de score nog geen minuut na de onderbreking gelijk, nadat hij mee naar voren was gegaan bij een corner. De verdediger werkte de bal eenvoudig binnen. De spanning was weer volledig terug en de Katwijkers waren meer van plan.



Boost



Rijnvogels kwam met een boost uit de kleedkamer en de jacht naar een tweede goal werd geopend. Die kwam uiteindelijk op naam van Romano van der Stoep. Hij kopte binnen en zette zijn ploeg tien minuten na rust op voorsprong. Met nog meer dan een half uur op de klok was het zaak die voorsprong vast te houden. Met een bal op de lat kroop Rijnvogels nog door het oog van de naald, maar score bleef aan de goede kant staan.



Scoreverloop Jong FC Volendam - FC Rijnvogels 1-2 (1-0): 1-0 Tejan, 1-1 Spierdijk, 1-2 Van der Stoep



