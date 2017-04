Quick Boys mist efficiëntie en krijgt op de broek van Jong Almere City

Quick Boys-speler Henry Opoku in duel met Jean Willy Mapinga (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Quick Boys heeft zaterdagmiddag op de broek gekregen van Jong Almere City. In eigen huis gingen de Katwijkers met liefst 3-0 onderuit tegen de beloften uit Flevoland.

De start van de ploeg van Jan Zoutman was slecht te noemen. Al na drie minuten spelen viel de eerste tegentreffer te noteren. Rafael de Boer was de man die doelman Martijn de Zwart in de beginfase van het duel wist te verschalken.



Ondanks de achterstand was Quick boys beter. Ze gingen echter slordig met de kansen om. Max van Steen was twee keer dichtbij en een inzet van Jason Oost werd van de lijn gehaald. Via een strafschop lukte het de bezoekers wel te scoren, waardoor de marge voor rust nog verdubbeld werd: 0-2.



Paal



Het zat Quick Boys duidelijk niet mee, want ook in de tweede helft lukte het ze niet te scoren. Een inzet van Delano a Cohen belandde nog op de paal. In de blessuretijd werd bepaalde Daan Ibrahim de eindstand op 0-3.



Scoreverloop Quick Boys - Jong Almere City 0-3 (0-2): 0-1 De Boer, 0-2 Waalkens (strafschop), 0-3 Ibrahim



