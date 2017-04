FC Lisse morst punten en ziet IJsselmeervogels koppositie overnemen

LISSE - De titelaspiraties van FC Lisse kunnen even in de ijskast gezet worden. De ploeg van Robbert de Ruiter speelde zaterdagmiddag gelijk tegen ONS Boso Sneek (1-1) en zag concurrent IJsselmeervogels wel winnen. De Spakenburgse lijstaanvoerder staat hierdoor twee punten los van Lisse.

FC Lisse verloor nog nooit van ONS Boso Sneek en dus waren de statistieken in het voordeel van de Lissenaren, die een uitstekende maand achter de rug hebben.Op Ter Specke was het zaterdagmiddag lang wachten op de openingstreffer. Beide ploegen waren wel nadrukkelijk op zoek, maar het vizier stond niet op scherp. De bezoekers uit Friesland dachten wel op voorsprong te komen, maar Yume Ramos zag zijn treffer wegens buitenspel afgekeurd worden.Na rust lukte het Ramos wel te scoren. De aanvaller mocht vanaf de penaltystip aanleggen en schoot de bal koelbloedig achter Lisse-doelman Tim Orlowski. De Lissenaren moesten in de achtervolging, maar het vertoonde spel gaf de Lissese supporter niet veel moed.De minuten tikten langszaam maar zeker in het nadeel van Lisse weg. ONS Sneek leek de volle buit mee naar Friesland te nemen, maar Martin van Eeuwijk stak daar in de blessuretijd alsnog een stokje voor. In de uiterste slotfase redde hij een punt voor zijn team: 1-1.0-1 Ramos (strafschop), 1-1 Van Eeuwijk