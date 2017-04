Doodzieke Sabine (15) krijgt dozen post na laatste wens

DEN HAAG - Een drukke dag voor de postbode van Sabine Wortelboer (15): het doodzieke Haagse meisje heeft zaterdag dozen vol post ontvangen. Sabine liet deze week weten dat het niet goed gaat en dat haar behandeling niet is aangeslagen. Haar wens om nog kaartjes te ontvangen ging vervolgens viral. Met het gevolg dat haar hele woonkamer vandaag vol post staat.

Sabine ging dankzij een crowdfunding actie naar de Verenigde Staten voor de behandeling van een agressieve tumor. Die behandeling is niet aangeslagen 'De MRI was duidelijk. De uitslag is heel slecht. Ik ben nu, na de uitslag van woensdag gestopt met alle medicatie', schreef ze donderdag op Facebook. 'Ik zou het heel fijn vinden om nog een keer zo'n hele grote bak lieve kaarten te krijgen.' Dat is dus gelukt.Ellen van hulpstichting No Guts No Glory zette foto's op Twitter van Sabine tussen de dozen. 'Ik ziet hier te janken', schrijft ze. 'Kijk nou hoeveel liefde. Jullie zijn geweldig, echt!' Ook Sabine bedankte zaterdag iedereen voor de kaartjes en het delen van haar oproep in een bericht op Facebook : 'Echt weer ongelooflijk!'Sabine zat op het Segbroek College in Den Haag, maar is inmiddels verhuisd naar Hulst. Kaartjes kunnen gestuurd worden naar:Dullaertstraat 334561 KA Hulst(het adres is gepubliceerd met toestemming van de familie)