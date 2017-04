Waterpoloërs De Zijl hard onderuit in halve finale play-offs

De Zijl-coach Ron van der Harst geeft aanwijzingen (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De waterpoloërs van De Zijl zijn in de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs hard onderuit gegaan. Op bezoek bij UZSC hadden de Leidenaren weinig in te brengen en verloren met 13-5.





Zaterdagavond staat de tweede partij op het programma. Als De Zijl deze wel weet te winnen, dan volgt er een derde beslissingswedstrijd. Als het UZSC weer lukt De Zijl te verslaan, dan staan zij volgende week in de eindstrijd om het landskampioenschap.



Al in de eerste periode keken de mannen van Ron van der Harst tegen een 4-1 achterstand aan. De Zijl kwam deze niet meer te boven en zag UZSC uiteindelijk tamelijk eenvoudig met de winst aan de haal gaan.

