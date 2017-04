Marktkooplieden Zoetermeer zijn boos; ze willen geen verplaatsing zaterdagmarkt

(Foto: Anita Janssen)

ZOETERMEER - De zaterdagmarkt op het Marktplein voor het Stadhuis moet per 1 juni verhuizen naar het Marseillepad als het aan de gemeente Zoetermeer ligt. Het college wil op het marktplein meer evenementen gaan organiseren en daarom moet de markt worden verplaatst. De marktkooplieden zijn hier heel boos over.

‘En weet je wat nou zo erg is? De gemeente heeft dat niet aan ons verteld, wij moesten het uit de krant vernemen’, briest horlogemaker en marktkoopman Rob Wulz.



Vorig jaar wilde de gemeente Zoetermeer de markt ook al verplaatsen maar dat kon toen worden tegengehouden. Bloemenkoopvrouw Cynthia Hoogeboom heeft destijds met een aantal andere kooplieden een advocaat via de Centrale Vereniging Ambulante Handel in de arm genomen en die heeft gezorgd dat het plan 'bevroren' werd.



Geen goede plek



‘Weet je, de strook van het Marseillepad is veel te smal om daar een markt neer te zetten. Als je een vrachtwagen hebt kun je die niet eens kwijt,’ zegt Cynthia Hoogeboom. ‘Ik ben juist zo blij met deze plek waar ik al twintig jaar mijn bloemenstal heb. Via de doorgang naast het stadhuis heb je een perfecte aansluiting op het Stadshart en dat zorgt voor veel passanten. Wanneer we dadelijk op het Marseillepad staan moeten mensen veel te ver lopen om bij de markt te komen en dat doen ze niet vrees ik.’



