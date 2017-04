Grote verkeershinder in Leiden door afsluiting Jan van Houtbrug

LEIDEN - De werkzaamheden aan een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Leiden naderen hun einde. De Jan van Houtbrug, de Korevaarstraat en het Levendaal bij de Hoogvliet zullen van 1 tot 5 mei helemaal afgesloten zijn om de kruispunten en wegen helemaal af te maken. Daardoor zal er flinke hinder voor het verkeer zijn.

De Jan van Houtbrug zal ook nog twee weekeinden helemaal afgesloten zijn: het weekend van 6 en 7 mei en van 13 en 14 mei. In de omliggende straten zal dan maar 1 rijstrook beschikbaar zijn. De beste route om toch het centrum in te komen vanaf de Lammenschansweg is via de Sitterlaan/Burggravenlaan en dan via de Hoge Rijndijk naar het Levendaal.In februari 2016 werd de Jan van Houtbrug tussen de Lammenschansweg en de Korevaarstraat per direct afgesloten wegens instortingsgevaar. Bij een routine-inspectie bleek toen dat de brug niet meer aan de veiligheidsnorm voldeed. Leiden plaatste niet lang daarna een stalen noodbrug zodat er weer vrachtwagens en bussen overheen konden rijden.Inmiddels is het werk rond de vernieuwde brug en de wegen er omheen bijna klaar. De Jan van Houtbrug moet worden afgesloten voor het laatste werk: het aanbrengen van het asfalt, de belijning, en het terugplaatsen van verkeerslichten en lantaarnpalen.De tijdelijke bruggen aan weerszijden van de Jan van Houtbrug blijven gewoon beschikbaar voor fietsers en voetgangers.