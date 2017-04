John Metgod degradeert één dag na aanstelling met Granada

DEN HAAG - Granada is zaterdag gedegradeerd uit La Liga. De ploeg uit Andalusië verloor, met voor het eerst assistent-trainer John Metgod (voormalig technisch manager ADO Den Haag) op de bank, met 2-1 van Real Sociedad en heeft een onoverbrugbare achterstand op de 'veilige' zeventiende plek.

Carlos Vela zette Sociedad op slag van rust op voorsprong. De Colombiaan Adrian Ramos, die eerst een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel, bracht Granada in de tweede helft op gelijke hoogte. Vijf minuten voor tijd volleerde Juanmi een fijnzinnig stiftballetje van Sergio Canales achter Granada-doelman Guillermo Ochoa: 2-1.Daarmee kwam voor Granada een einde aan zes seizoenen in de hoogste Spaanse competitie. De club stelde eerder deze week Metgod aan als assistent Tony Adams. De Brit volgde de ontslagen Lucas Alcaraz op en hoopte de ploeg voor degradatie te behoeden.Eerder was nummerlaatst Osasuna al zeker van degradatie naar de Segunda Division. Ook Sporting Gijón, dat achttiende staat, kan degradatie nauwelijks ontgaan. Om nummer zeventien Léganes te achterhalen, moeten de rood-witten in de resterende drie duels een achterstand van zes punten goedmaken.