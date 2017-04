Vitesse bereidt zich in Noordwijk voor op bekerfinale

John van den Brom en Henk Fraser met de KNVB Beker (foto: ANP)

NOORDWIJK - De spelers van Vitesse bereiden zich in Noordwijk voor op de bekerfinale tegen AZ zondag. De ploeg van oud-ADO Den Haag-trainer Henk Fraser werkt een dag voor de eindstrijd de laatste training op het sportpark van VV Noordwijk af.

Stipt om zes uur is Fraser zijn training met de spelersgroep gestart. Hier heeft hij voor gekozen, omdat de bekerfinale zondag ook om zes uur aanvangt. Vitesse verblijft al twee dagen in onze regio. Afgelopen nacht bracht de ploeg door in Huis ter Duin.



Op weg naar de bekerfinale kwam Vitesse de amateurs van Jodan Boys tegen. In de achtste finale werd de Goudse hoofdklasser met 4-0 verslagen. In de kwartfinale waren de Arnhemmers te sterk voor Feyenoord. Sparta Rotterdam werd in de halve finale door Vitesse uitgeschakeld.



Krul



Het AZ van oud-ADO-coach John van den Brom bereikte ternauwernoord de finale van het bekertoernooi. In de halve finale moest er tegen Cambuur Leeuwarden een strafschoppenserie aan te pas komen. Die werd door AZ met 3-2 gewonnen. Hagenaar Tim Krul stopte de beslissende penalty.



