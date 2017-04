Burgemeester ontvangt Romeinen in centrum Alphen

Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester Liesbeth Spies heeft zaterdag het startsein gegeven voor de week van de Romeinen in Alphen aan den Rijn. Ze deed dat door een paar Romeinse inwoners van Archeon even toe te spreken op het Rijnplein.

In de week van de Romeinen wordt in het hele land het Romeinse verleden belicht. In gemeente Alphen aan den Rijn kunnen inwoners en bezoekers kunnen de hele week deelnemen aan allerlei activiteiten, geschikt voor jong en oud. Een paar clubjes die geinteresseerd zijn het Romeinse verleden van Alphen hebben hiervoor de handen ineen geslagen.



Hoogtepunt is de Romeinendag 'Astrix et Amici' op 6 mei. Een dag vol activiteiten in en rondom de Adventskerk met onder andere veel Romeinse soldaten. Ook in het themapark Archeon vinden tijdens de hele Romeinenweek speciale activiteiten plaats, van ruiterdemonstraties tot Olympische spelen, gladiatorengevechten, offerceremonies en als Romein verkleden voor een selfie.





Alphen was een legerplaats



Net als veel andere plaatsen langs de Rijn is Alphen aan den Rijn in de Romeinse tijd geen echte stad, maar een legerplaats. Aan het begin van de jaartelling bouwt keizer Caligula hier het castellum Albaniana, dat moet bijdragen aan de verdediging van het rijk tegen de Germanen. Aanvankelijk is het kamp van Alphen aan den Rijn volledig van hout. Pas rond het jaar 160 vervangen de Romeinen dit bouwwerk voor het eerst door een stenen variant. Het legerkamp telt tijdens zijn hoogtijdagen zo’n vierhonderd soldaten.