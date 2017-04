Ter Leede wint en staat in hoofdklasse weer alleen aan kop; Noordwijk doet ook goede zaken

Grote vreugde bij Ter Leede na een goal (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - In de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse heeft Ter Leede uitstekende zaken gedaan. De Sassenheimers wonnen zelf met 3-2 van Zwaluwen, terwijl directe concurrent Achilles Veen niet opgewassen was tegen Hoek. Daardoor staat Ter Leede weer alleen aan kop.

Nummer twee Spijkenisse heeft op dit moment evenveel punten als Ter Leede, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Achilles Veen volgt als derde en heeft nu een achterstand van drie punten.



Als Ter Leede volgende week ook Argon weet te verslaan en Spijkenisse én Achilles Veen verspelen punten, dan mag de formatie van Henk Wisman zich kampioen van de hoofdklasse noemen en promoveren ze naar de derde divisie. Ter Leede is dus wel afhankelijk van de uitslagen op de andere velden.



Emiel Wendt



Competitiegenoot Noordwijk deed ook goede zaken. Zij waren met maar liefst 4-0 te sterk voor DFS Opheusden en stijgen daardoor naar de vierde plaats. Emiel Wendt was met twee treffers de gevierde man bij de Noordwijkers.



Door: Sportredactie