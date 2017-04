Vermist Amerikaans meisje Margaret Lee (16) is terecht

Foto: Politie

DEN HAAG - De 16-jarige Margaret Lee uit de VS is in de buurt van het station van Zwolle gevonden door de politie. Het meisje werd sinds begin april vermist. Er waren na de berichtgeving in de media over de vermissing bij de politie tips binnengekomen dat ze onderweg zou zijn naar Zwolle.





De tiener vertrok op 1 april naar Nederland en de politie vermoedde dat ze in deze regio verbleef omdat ze vlak voor haar vertrek naar Nederland een chatsessie had gehad met een jongen uit de Haagse regio.





'Ze is nu onderweg naar Den Haag', zegt een woordvoerder van de politie. 'We weten nog niet wat er is gebeurd, maar haar moeder en wij zijn blij dat ze in goede gezondheid is.' De politie hoopt zondag meer van het meisje te horen. Moeder Sabrina Lee vertelde eerder tegen Omroep West dat ze al eens geprobeerd had naar Nederland te gaan De tiener vertrok op 1 april naar Nederland en de politie vermoedde dat ze in deze regio verbleef omdat ze vlak voor haar vertrek naar Nederland een chatsessie had gehad met een jongen uit de Haagse regio.