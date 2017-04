Willem-Alexander populairder na interview

RVD, fotograaf: Frank van Beek

WASSENAAR - De populariteit van koning Willem-Alexander is gestegen na het gesprek met interviewer Wilfried de Jong dat woensdag ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag werd uitgezonden. Bij 63 procent van de Nederlanders is het beeld van de koning positief of zeer positief veranderd.

86 procent vindt hem een goede koning, die de afgelopen jaren gegroeid is in zijn rol. Wel vinden de meeste mensen dat hij salaris moet inleveren, 880.000 euro per jaar is te veel.



Dat blijkt uit een representatieve enquête van DVJ Insights onder een panel van ruim vijfhonderd Nederlanders in opdracht van RTL

Nieuws.



Bijna 73 procent van de ondervraagden geeft Willem-Alexander een rapportcijfer van 8 of hoger. Bij vrouwen is hij iets populairder

dan bij mannen. Nederlanders vinden Maxima het meest sympathieke lid van het koningshuis. Bij mannen en vrouwen is dit nagenoeg gelijk. Het minst populair is Mabel (0,4 procent).