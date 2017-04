Koning viert verjaardag met koninklijke vrienden

Foto: Lorenzo Derksen

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft zaterdag een privéfeest gegeven voor zijn vijftigste verjaardag. In de avond kwamen familie en vrienden naar de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag, waar een diner werd gehouden. Eerder op de dag was er een sportief evenement op de Maasvlakte.

Het koninklijk gezin arriveerde als eerste bij de Stallen om de gasten welkom te heten. Onder de bezoekers zijn prinses Beatrix, de Spaanse koning Felipe, de kroonprinsen Haakon van Noorwegen en Frederik van Denemarken, kroonprinses Victoria van Zweden en erfprins Alois van Liechtenstein. Prins Carlos en zijn echtgenote prinses Annemarie, prinses Mabel en de prinsen Pieter-Christiaan en Floris waren ook aanwezig.



Voor de ingang van de Stallen stonden enkele tientallen nieuwsgierigen, maar die kregen niet veel te zien.