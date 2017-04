Felle brand verwoest loods van Outdoor Delft

Brand in een loods van Outdoor Delft (Foto: Regio15)

DELFT - Een felle brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een loods van Outdoor Delft in de as gelegd. De brandweer kon niet voorkomen dat de opslag aan de Rotterdamseweg in Delft werd verwoest.

De hulpdiensten werden rond 01.00 uur gealarmeerd dat er brand was ontstaan op de Rotterdamseweg. Uit voorzorg werden meerdere brandweervoertuigen gestuurd, maar uiteindelijk kon de bemanning van een enkele brandweerwagen het vuur bedwingen.



Volgens Regio15 sluit de politie brandstichting niet uit. Er wordt onderzoek gedaan naar eventuele verdachte personen in de omgeving.



Door: Redactie Correctie melden