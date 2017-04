Zeldzaam inkijkje: Koning deelt foto's van verjaardagsfeest

Koning Willem-Alexander en Maxima dansen op privéfeest (Foto: RVD/Jeroen van der Meyde) Koninklijk familieportret (Foto: RVD/Jeroen van der Meyde)

DEN HAAG - We wisten al dat Willem-Alexander na Koningsdag zijn verjaardag zaterdag zou vieren met een koninklijk privéfeestje in Den Haag. Dankzij enkele foto's van de RVD gunt het koninklijk huis ons - en dat is best zeldzaam - een uniek inkijkje op die speciale avond.





Op de foto's is niet te zien dat er ook buitenlandse koninklijke gasten aanwezig waren. Zo zouden onder meer kroonprinses Victoria en prins Daniel van Zweden, groothertogin María Teresa van Luxemburg en koning Felipe en koningin Letizia van Spanje



LEES OOK: Willem-Alexander populairder na interview

Op de ene foto is te zien hoe Willem-Alexander met Máxima danst op het feest. Op de tweede foto zien we het hele koninklijk gezin. De koning en koningin staan met prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane voor het Koninklijk Staldepartement (de Koninklijke Stallen), de plek waar normaal gesproken de Gouden Koets staat.Op de foto's is niet te zien dat er ook buitenlandse koninklijke gasten aanwezig waren. Zo zouden onder meer kroonprinses Victoria en prins Daniel van Zweden, groothertogin María Teresa van Luxemburg en koning Felipe en koningin Letizia van Spanje het feest hebben bijgewoond.

Door: Redactie Correctie melden