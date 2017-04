Waterpoloheren De Zijl kunnen geen beslissingsduel afdwingen

LEIDEN - Het landskampioenschap zit er dit seizoen niet meer in voor de waterpoloërs van De Zijl. Zaterdagavond gingen de Leidenaren voor de tweede keer ten onder tegen UZSC, waardoor de Utrechters een plaats in de finale hebben afgedwongen.

In Leiden was het tweede duel spannender dan de eerste in Utrecht, waarin De Zijl al snel op achterstand werd gezet.Zaterdag hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Na de reguliere speeltijd stond het 8-8 en moesten er strafworpen aan te pas komen om een winnaar te krijgen. Uiteindelijk nam regerend landskampioen UZSC deze net iets beter en liet het De Zijl achter zich.