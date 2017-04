Motorrijder (73) komt onder omvallende boom terecht en overlijdt

Hulpdiensten proberen de verongelukte motorrijder in Nieuwerbrug te helpen (Foto: AS Media)

NIEUWERBRUG - Een motorrijder is zondagmiddag omgekomen bij een ongeval op de Weiweg in Nieuwerbrug. Volgens de politie viel er een boom op de weg op het moment dat de man met een groep motoren aan kwam rijden. Hij kon het omvallende obstakel niet meer ontwijken.

Hulpdiensten werden met spoed per traumahelikopter en ambulance naar de plek van het ongeval geroepen, maar pogingen om de man te reanimeren mochten niet baten. De 73-jarige man overleed ter plekke. De motor werd in het water naast de weg aangetroffen.Het is het tweede noodlottige motorongeval dit weekeinde: vrijdagmiddag kwam een motorrijder om het leven op de N14 in Wassenaar, net voorbij de Sijtwendetunnel.