Vrouw (63) uit Zoetermeer gewond bij explosie vakantiehuisje

ZOETERMEER - Een 63-jarige vrouw uit Zoetermeer is zaterdag gewond geraakt bij een explosie in een vakantiehuisje in het Gelderse Nunspeet. Ook twee van haar kleinkinderen en hun moeder raakten gewond. Het gaat om een meisje van 9, een jongen van 6 en een vrouw van 37 uit Berkel en Rodenrijs.

De vier slachtoffers zijn met brandwonden naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nunspeet gaat het naar omstandigheden goed met ze.De explosie heeft grote impact gehad op de andere campinggasten. Een aantal van hen hebben direct hulp verleend. 'Een buurman is gelijk naar binnen gerend. De kinderen zijn gelijk onder een douche gezet. Ze hebben enorm gegild. Dat is door merg en been gegaan', vertelde burgemeester Van de Weerd aan Omroep Gelderland . Er is slachtofferhulp ingeschakeld.De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. De gemeente geeft aan dat het vermoedelijk een gasexplosie was.