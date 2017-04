Weekoverzicht: Koningsdag, veel lintjes in onze regio en stapels post voor doodzieke Sabine (15)

Foto: Stichting No Guts No Glory

DEN HAAG - Deze week stond bol van de oranje festiviteiten: niet alleen was er woensdag de jaarlijkse lintjesregen, maar donderdag vierde onze regio volop Koningsdag. Ook was er het treurige nieuws over de 15-jarige Sabine, die na haar bekendmaking dat ze ongeneeslijk ziek is, overladen werd met steunbetuigingen. Verder in het weekoverzicht: dodelijke schietpartij in Zoetermeer en motorrijder omgekomen door omvallende boom in Nieuwerbrug.





