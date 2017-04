Hockey: slecht weekeinde voor HDM en HGC

HDM-speelster Pien van Nes haalt uit (foto: Orange Pictures)

REGIO - In de voorlaatste speelronde van het reguliere hockeyseizoen is HDM er voor de vijfde keer op rij niet in geslaagd een overwinning te boeken. Zondagmiddag was Oranje Rood te sterk voor de Haagse dames: 1-2. HGC pakte ook geen punten. De heren gingen met 3-1 onderuit tegen Kampong.

Het zit de dames van HDM de laatste weken bepaald niet mee. De afgelopen vier duels gingen verloren en tegen Oranje Rood leek het een kansloze middag te gaan worden. Bij rust stond het al 0-2 voor de gasten, maar de achterstand dwong de Haagse dames meer de aanval te zoeken.



Het resulteerde uiteindelijk in de aansluitingstreffer van Pien van Nes. HDM voerde de druk nog meer op, maakte het spannend, maar het lukte ze niet meer iets aan die achterstand te doen.



Drie tegengoals



Tristan Algera bracht HGC tegen Kampong al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. De Utrechters weigerden echter mee te werken aan een Wassenaars feestje en sloegen voor rust tweemaal toe. Tien minuten voor tijd viel het doek definitief voor HGC. Via een strafcorner werd de eindstand op 3-1 bepaald.



