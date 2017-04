Basketbal: ZZ Leiden verliest in Zwolle en komt op achterstand

LEIDEN - ZZ Leiden heeft in de halve finale van de play-offs om het kampioenschap voor de tweede keer de overwinning aan Landstede moeten laten. In Zwolle hielden de gastheren in een vermakelijke wedstrijd de winst in eigen huis: 78-64.

Afgelopen zondag won de ploeg van coach Paul Vervaeck in Zwolle de eerste confrontatie nog met 82-88, maar verloor het daarbij veroverde thuisvoordeel afgelopen woensdag in de eigen Vijf Meihal weer door met 81-92 te verliezen . In Zwolle had Leiden dus maar één doel: winnen en weer op voorsprong komen.De laatste twee duels in Zwolle wist Leiden om te zetten in een overwinning, maar zondag hadden de Leidse basketballers het lastig. De mannen van Vervaeck leden veel balverlies, misten scherpte en zagen Zwolle na de eerste twee kwarten met 37-23 aan de leiding gaan.In de derde periode wist Leiden steeds vaker de basket te vinden en kwam het een tikkeltje dichterbij de gastheren. De spanning kwam weer wat terug, maar Landstede gaf de voorsprong niet meer weg en Leiden stond opnieuw met lege handen.De tussenstand in de halve eindstrijd is nu 2-1 in het voordeel van Landstede. Dinsdag wordt de vierde game in de Vijf Meihal gespeeld.