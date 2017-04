Zwaneneieren vernield in Den Haag

DEN HAAG - Een nest met enkele zwaneneieren aan de Monseigneur Nolenslaan in Den Haag is dit weekend vernield. De eieren lagen in een door de gemeente omheind nest, naast het terrein van de Haagse Sportvereniging DUNO. De voetbalvereniging zegt in een statement op de website 'ernstig rekening' te houden met vernieling door vandalen.





Ondanks dat het nest niet op het terrein van DUNO ligt, heeft de sportvereniging onlangs in samenspraak met de gemeente Den Haag een hek om het nest laten plaatsen. 'Dat zou toch helder genoeg en voldoende moeten zijn', laat het bestuur weten op de website van de club.



Het is niet de eerste keer dat de club te maken heeft met het mishandelen van zwanen naast het terrein.



DUNO roept getuigen op om zich te melden bij de politie. De politie kon nog niet op de zaak ingaan.



Op Facebook zijn heftige reacties te lezen naar aanleiding van de vernielingen. 'Tranen rollen over m'n wangen... Ik zou deze mensen zo graag die ijzeren paal in hun nek parkeren!', zegt iemand.

