Vermiste Margaret Lee reisde met paspoort van iemand anders

DEN HAAG - De 16-jarige Margaret Lee uit de Verenigde Staten is met het paspoort van iemand anders naar Nederland gereisd. Dat meldt de politie. Het Amerikaanse meisje werd zaterdagavond gevonden op het station in Zwolle. De politie heeft het meisje aangehouden voor het gebruiken van persoonsgegevens van een ander.

Margaret werd sinds begin april vermist. De politie ging er in eerste instantie vanuit dat ze in de regio verbleef ,omdat ze vlak voor haar vertrek naar Nederland een chatsessie had gehad met een jongen uit de regio Den Haag.Zaterdag kreeg de politie tips binnen dat ze onderweg zou zijn naar Zwolle. Daar troffen ze haar inderdaad aan. Lee is aangehouden omdat ze niet met haar eigen paspoort had gereisd. De politie liet zaterdagavond al weten dat ze vanuit Zwolle onderweg was naar Den Haag.Uit onderzoek en tips blijkt dat het meisje de afgelopen tijd bij verschillende personen verbleef, die ze via internet kende. Haar motieven om naar Nederland te reizen en daarbij een ander paspoort te gebruiken worden nog onderzocht.De moeder van Margaret is aanwezig in Nederland en inmiddels herenigd met haar dochter. Het meisje zit overigens nog wel steeds vast.