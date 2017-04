Sprookjesachtige sferen bij open dag van kasteel Keukenhof

LISSE - Wie vandaag van sprookjesachtige sferen wilde genieten, moest in Lisse zijn. Kasteel Keukenhof liet zich van zijn beste kant zien tijdens een speciale open dag voor trouwlocaties. En daar komen heel veel verliefde stellen op af.

Elkaar het ja-woord geven op een kasteeltje. 'Daar droomde ik al van toen ik vier was', zegt een mevrouw die met haar aanstaande echtgenoot naar Lisse is gekomen. 'We trouwen in september. Ik kan niet wachten!'Kasteel Keukenhof is gebouwd in 1641, toen was het nog een landhuis. Pas tweehonderd jaar later werden de torentjes ertegenaan gebouwd en werd het een echt kasteel. Inmiddels wordt het monument al een aantal jaar niet meer bewoond en is het een trouwlocatie.