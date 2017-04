Onbevoegd persoon op bouwplaats blijkt wereldberoemde rapper

ZOETERMEER - Politieagenten in Zoetermeer keken zaterdag waarschijnlijk raar op toen ze in de wijk Palenstein op een melding afkwamen. Er zouden zich daar 'onbevoegde personen' bevinden op een bouwplaats. Maar een van die personen bleek de wereldberoemde, Zoetermeerse rapper Mr. Probz te zijn.

Op Facebook schrijft de politie dat de rapper in Palenstein was voor de opnames van een nieuwe videoclip. Hij wilde opnames maken bij zijn ouderlijk huis, dat op dit moment wordt gesloopt.Een van de agenten besloot nog om samen met Mr. Probz op de foto te gaan. Of hij vervolgens werd weggestuurd of de opnames af mocht maken is niet bekend.