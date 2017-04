Slachtoffers van liquidatie in Zoetermeer komende week begraven

ZOETERMEER - René en Reneetje van Doorn, de slachtoffers van de liquidatie in Zoetermeer, worden aanstaande vrijdag in hun woonplaats begraven. Dat meldt de familie op Facebook.

De twee mannen werden afgelopen dindsagochtend doodgeschoten in een auto die geparkeerd stond aan de Edisonstraat in Zoetermeer. De vader en zoon woonden in een woonwagenkamp in de stad en liggen daar ook opgebaard, aldus de familie.Ondertussen is het onderzoek van de politie nog in volle gang. Zo onderzoekt de politie of een verdachte die eerder al in Rotterdam werd aangehouden iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij.