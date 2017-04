Illegaal gokkantoor opgerold in Wassenaar

(Foto: Archief)

WASSENAAR - Bij een inval in een kantoorpand aan de Verlengde Hoge Klei in Wassenaar zijn zaterdag vijf verdachten aangehouden. In het pand zou een illegaal gokkantoor hebben gezeten. De politie vond onder meer ook tienduizenden euro's contant geld en diverse wapens.





Naast enkele computers en telefoons nam de politie ook 10.000 euro contant geld, een stroomstootwapen, pepperspray, illegaal vuurwerk, harddrugs en diverse patronen in beslag.





LEES OOK: Hagenaar met 5.000 euro op zak aangehouden in illegaal gokcafé





Vanuit het kantoorpand zouden illegale lotto- en totopraktijken worden geleid. De vijf verdachten komen allemaal uit Wassenaar. De hoofdverdachte is een 55-jarige man. Ook werd een meisje van 16 in het pand aangehouden.Naast enkele computers en telefoons nam de politie ook 10.000 euro contant geld, een stroomstootwapen, pepperspray, illegaal vuurwerk, harddrugs en diverse patronen in beslag.