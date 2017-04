Oud-ADO Den Haag-trainer Henk Fraser wint KNVB Beker met Vitesse

DEN HAAG - Vitesse heeft zondag onder leiding van oud-ADO Den Haag-trainer Henk Fraser voor het eerst in de lange clubhistorie de KNVB Beker gewonnen. Spits Ricky van Wolfswinkel bezorgde de Arnhemse club de eerste hoofdprijs in het 125-jarig bestaan. Van Wolfswinkel besliste de bekerfinale tegen AZ met twee doelpunten in de laatste tien minuten: 2-0

Vitesse stond drie keer eerder in de finale van het bekertoernooi, maar stapte steeds als verliezer van het veld. De geel-zwarte club, opgericht in 1892, had in zijn lange historie nog nooit een grote prijs gewonnen. Van Wolfswinkel maakte daar in de volgepakte Kuip een einde aan.Als bekerwinnaar is Vitesse komend seizoen verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League. Viervoudig bekerwinnaar AZ, dat voor de tweede keer de finale verloor, zal zich via de play-offs moeten plaatsen.Voor Fraser is het de vijfde keer dat hij de 'dennenappel' heeft veroverd: vier keer als speler van Feyenoord en eenmaal als trainer van Vitesse. De vijftigjarige oefenmeester houdt zodoende zijn ongeslagen status in bekerfinales in stand.Na afloop was Fraser trots op de vechtlust van zijn spelers, maar in de rust was hij vooral kwaad dat ze in de eerste helft geen lef hadden getoond. 'We trainen vaak heel goed, en dan komt het er in de wedstrijd niet helemaal uit. Daar was ik echt kwaad over', zei de coach bij FOX Sports.Bij ADO Den Haag volgde Fraser in februari 2014 de ontslagen Maurice Steijn op. De Haagse club ging in dat seizoen onder hem van de laatste plaats in de eredivisie naar het linkerrijtje. Afgelopen zomer nam Zeljko Petrovic het stokje van Fraser over. De Montenegrijn moest halverwege het seizoen plaats maken voor Fons Groenendijk, de huidig coach.