Politie plukt fietser van de A4 bij Rijswijk

RIJSWIJK - De politie heeft zondagavond een fietser van de A4 bij Rijswijk gehaald. Ter hoogte van zalencentrum Event Plaza fietste de man over de vluchtstrook toen hij werd staande gehouden door de politie. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.

Het is niet bekend of de man ook is aangehouden. Ook is niet duidelijk waarom hij op de A4 aan het fietsen was.In februari fietste op hetzelfde stuk snelweg een Delftse vlogger, die toen veel ophef veroorzaakte