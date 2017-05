West Wekker: lekker sporten op het strand en indringer blijkt rapper

DEN HAAG - Goedemorgen. Het is maandag 1 mei, de Dag van de Arbeid. Heb je een mooi weekend gehad? Wij hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet om jouw maandag iets makkelijker te maken. Vanaf vandaag is het The Hague Beach Stadium weer geopend en een agente in Zoetermeer dacht een indringer te betrappen...bleek het een rapper te zijn.

René en Reneetje van Doorn, de slachtoffers van de liquidatie in Zoetermeer, worden aanstaande vrijdag in hun woonplaats begraven. Dat meldt de familie op Facebook.Het The Hague Stadium opent maandag weer de deuren op het Scheveningse strand. In het stadion kunnen vijftien verschillende sporten kunnen worden beoefend, van crossfit tot yoga en van beachsoccer tot trampolinespringen.De politie heeft zondagavond een fietser van de A4 bij Rijswijk gehaald. Ter hoogte van zalencentrum Event Plaza fietste de man over de vluchtstrook toen hij werd staande gehouden door de politie.Een nest met enkele zwaneneieren aan de Monseigneur Nolenslaan in Den Haag is dit weekend vernield. De eieren lagen in een door de gemeente omheind nest, naast het terrein van de Haagse Sportvereniging DUNO.Politieagenten in Zoetermeer keken zaterdag waarschijnlijk raar op toen ze in de wijk Palenstein op een melding afkwamen. Er zouden zich daar 'onbevoegde personen' bevinden op een bouwplaats. Maar een van die personen bleek een wereldberoemde, Zoetermeerse rapper te zijn.Vanuit het zuiden nadert er een front en dat betekent voor vandaag bewolkt weer met van tijd tot tijd regen of motregen.