Aangifte door Islam Democraten tegen briefschrijvers misstanden zwembad het Zuiderpark

(Illustratie: Islam Democraten)

DEN HAAG - Islam Democraten uit de Haagse gemeenteraad doet maandag aangifte tegen ambtenaren die een brief stuurden over misstanden in het zwembad het Zuiderpark. De partij vindt dat de brief discriminerend en beledigend is.









Misstanden zwembad Zuiderpark



De misstanden in zwembad het Zuiderpark kwam in het nieuws nadat medewerkers en oud-medewerkers een brief naar de media stuurden. Jeugdigde bezoekers zouden zich niet gedragen. Er zouden zelfs meisjes zijn aangerand.



Inmiddels zijn er

'De vermeende medewerkers van de gemeente Den Haag spreken over ''moslim tuig'' en bestempelen allochtone bezoekers die het zwembad bezoeken met een in hun ogen ''dure auto'' als criminelen', schrijft Islam Democraten. 'Discriminerende en beledigende uitspraken zijn nooit en te nimmer een oplossing voor een probleem. Ambtenaren hebben zich te houden aan integriteitsregels en aan de wet', aldus woordvoerder Cetinkaya. Eerder riep de partij aanhangers op om aangifte te doen tegen de ambtenaren die de brief stuurden . 'Het normaliseren van discriminatie en belediging aan het adres van moslims moet een halt toe worden geroepen middels wettelijke middelen.'De misstanden in zwembad het Zuiderpark kwam in het nieuws nadat medewerkers en oud-medewerkers een brief naar de media stuurden. Jeugdigde bezoekers zouden zich niet gedragen. Er zouden zelfs meisjes zijn aangerand.Inmiddels zijn er maatregelen getroffen . Het cameratoezicht wordt extra ingezet en moeten mensen bij binnenkomst hun identiteitskaart laten zien. olgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh zijn deze maatregelen nodig 'om het zwemplezier en veiligheid van zowel bezoekers als medewerkers te garanderen'.

