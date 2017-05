Minder treinen tussen Den Haag CS en Rotterdam Centraal

DEN HAAG - Het spoor kampt maandagochtend hier en daar met problemen. Op het traject Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal rijden er minder intercity's door de inzet van hulpdiensten.

Tussen Rotterdam Centraal en Breda op last van de politie geen treinen.Dit is in verband met onderzoek naar een plofkraak in het Zuid-Hollandse 's-Gravendeel. De daders vluchtten in twee auto's, ramden een politiewagen en richtten tijdens de vlucht een vuurwapen op de politie, waarna die schoot. De daders zijn nog voortvluchtig.



Tussen Utrecht Centraal en Den Bosch rijden er minder treinen en dat komt door een defecte trein. De NS verwacht de problemen na de ochtendspits opgelost te hebben.