Subsidie voor Haagse zzp'ers met e-fiets of e-scooter

Foto: ANP

DEN HAAG - Haagse zzp'ers die een high speed elektrische (bak)fiets of elektrische scooter willen kopen of leasen, kunnen vanaf 1 mei subsidie krijgen van de gemeente. Ze moeten dan wel minstens 3.000 kilometer per jaar binnen de stad rijden. De nieuwe regeling geldt ook voor ondernemers in een vof (vennootschap onder firma).





De e-fiets/e-scootersubsidie bestond al voor BV's en NV's. Ook verstrekt de gemeente al een tijdje subsidie voor



Luchtkwaliteit



Elektrisch rijden is voor de gemeente Den Haag een speerpunt in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarom zijn er subsidieregelingen en heeft de gemeente laadpalen door de hele stad neergezet.

Het subsidiebedrag is maximaal 1.500 euro, maar nooit hoger dan 50 procent van de aanschafprijs. Tot en met 6 oktober 2017 is er in totaal 200.000 euro beschikbaar. De exacte voorwaarden staan op de website van de gemeente De e-fiets/e-scootersubsidie bestond al voor BV's en NV's. Ook verstrekt de gemeente al een tijdje subsidie voor 100% elektrische auto's , nieuw (5.000 euro) of tweedehands (3.000 euro). Maar die regeling is alleen voor particulieren. Ook bestaat er subsidie voor de aanschaf van elektrische bestelauto's en taxi's Elektrisch rijden is voor de gemeente Den Haag een speerpunt in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarom zijn er subsidieregelingen en heeft de gemeente laadpalen door de hele stad neergezet.