Geldautomaten Rabobank dicht in Boskoop: 'Veiligheid voor beschikbaarheid'

Foto: Mariët Overdiep

BOSKOOP - De geldautomaten van Rabobank in Boskoop zijn tot nader order gesloten. Dat meldt Studio Alphen. De reden is, volgens Rabobank Gouwestreek, het grote aantal plofkraken in de regio van de afgelopen weken. 'Veiligheid gaat voor beschikbaarheid', aldus een woordvoerder.





Het is onbekend hoe lang de automaten aan de Burgemeester Colijnstraat gesloten blijven. De Rabobank zegt zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Geld pinnen bij een andere bank in het dorp kan nog wel.



LEES OOK: Nieuwkopers vrezen verdwijnen pinautomaten na zoveelste plofkraak

De bank kreeg de afgelopen tijd te maken met onder meer plofkraken in Nieuwkoop en Bodegraven . 'Wij zien dat criminelen in toenemende mate zware explosieven gebruiken bij pogingen een geldautomaat te kraken. Daarom nemen wij preventief maatregelen bij automaten in onze regio die enerzijds criminaliteit ontmoedigen en anderzijds de kans op grote schade beperken.'Het is onbekend hoe lang de automaten aan de Burgemeester Colijnstraat gesloten blijven. De Rabobank zegt zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Geld pinnen bij een andere bank in het dorp kan nog wel.

Door: Redactie Correctie melden