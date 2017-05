Maurice Steijn in belangstelling Ipswich Town: 'Ik sta open voor een vertrek'

DEN HAAG - Hagenaar Maurice Steijn leverde dit seizoen een prestatie van formaat door als kampioen met VVV te promoveren naar de eredivisie. Ondanks dat de Limburgers slechts de tiende begroting van de Jupiler League hebben, staken ze er met kop en schouders bovenuit. De uitstekende resultaten zorgen ervoor dat trainer Steijn in de belangstelling staat van het Engelse Ipswich Town.

De club uit de Engelse Championship heeft zich nog niet gemeld bij de zaakwaarnemer van de voormalig trainer van ADO Den Haag. 'Wat ik weet is dat er een lijst van trainers is om daar volgend jaar aan de slag te gaan. Daar sta ik op. Ik ben ook gebeld door journalisten uit Engeland die dat bevestigen, maar als ik daar niets van hoor is dat geen optie. Het meest waarschijnlijke is dus dat ik volgend jaar nog bij VVV werk', aldus Steijn.Het contract van Steijn loopt nog een jaar door en zijn management heeft al gesprekken gevoerd met de club uit Venlo over contractverlenging.