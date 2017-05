Wie kan de plant van Heidi redden?

DEN HAAG - Heidi Rijnsburger uit Gorinchem heeft een dringende, niet alledaagse vraag. Namelijk een vraag over een plant. Een plant met emotionele waarde.

'Ik heb een plant een sanseveria uit 1958 die mijn ouders hebben gekregen voor hun verloving. Mijn moeder is overleden in 2003 en mijn vader in 2009. De plant zit in een gigantische pot met korrels maar gaat het steeds slechter doen. Mijn vraag is dan ook zou iemand met verstand van planten deze voor me kunnen bekijken en eventueel opnieuw verpotten?', vraagt Heidi aan SuperDebby.



Heidi wil de plant ontzettend graag houden, want volgend jaar is hij namelijk 60 jaar oud. 'Ik hoop dat je me kunt helpen. Dat zou ontzettend fijn zijn', zegt Heidi. SuperDebby gaat voor haar op zoek.



