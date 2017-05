Droog en een zonnetje maar wel fris op 4 en 5 mei

Foto: Richard Mulder

REGIO - Echt warm wordt het aan het einde van de week niet, maar het is tijdens de Nationale Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag in ieder geval een stuk minder koud en nat dan Koningsdag. Volgens Weeronline is het op 4 en 5 mei op de meeste plaatsen droog en zelfs zonnig in de kustprovincies.





Op Bevrijdingsdag wordt het ongeveer 16 graden in de Randstad en schijnt vooral aan de kust de zon van tijd tot tijd.



