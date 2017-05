Robin Haase klimt twee posities; Kiki Bertens blijft twintigste

REGIO - Tennisser Robin Haase is twee posities geklommen op de mondiale tennisladder. Hij mag zich nu de nummer 44 van de wereld noemen.

Haase bereikte afgelopen week de tweede ronde van het toernooi in Boedapest. Hij verraste in de eerste ronde de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman (6-1 6-3). In de tweede ronde was de Brit Aljaz Bedene te sterk (4-6 4-6).Op de ranglijst van de vrouwen blijft Kiki Bertens op de twintigste plaats staan. Haase en Bertens zijn de enige Nederlandse tennissers die zeker zijn van een plek in het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat eind mei van start gaat.