Help Jesse naar de 25.000 telefoontjes!

Help Jesse (13) naar de 25.000 telefoontjes!

DEN HAAG - Sinds eind 2011 zamelt Jesse Mulder uit Oldebroek oude mobieltjes in. Met de opbrengst hiervan kunnen Opkikkerdagen worden georganiseerd voor langdurige zieke kinderen. Help jij Jesse en de rest van de kinderen ook?

In december 2010 werd er een tumor in de buik van Jesse geconstateerd. Om hem op te vrolijken mocht hij nadat hij klaar was met zijn chemokuren genieten van een onvergetelijke Opkikkerdag. Hij mocht mee achterop een Harley, mee in een helikopter, forel vissen, mee in snelle auto’s en chocolade schilderen. Jesse heeft hier zo van genoten, dat hij dit ook andere langdurig zieke kinderen gunt. Zo kunnen kinderen tijdens een Opkikkerdag even hun ziekte vergeten.



En hier zijn veel oude mobieltjes voor nodig. Inmiddels heeft Jesse 20.000 oude mobieltjes bij elkaar en gaat nu voor de 25.000 mobieltjes. De opbrengst van zijn ingezamelde mobieltjes is inmiddels al bijna €44.000,-

Help jij Jesse ook voor dit goede doel? De oude mobieltjes mogen helemaal kapot zijn!



Je kunt mobieltjes sturen naar zijn adres:





Jesse Mulder

van Asch van Wijcklaan 20

8096 AH Oldebroek



Of langsbrengen op ons adres:





Laan van ’s-Gravenmade 2

2490 AA, Den Haag







