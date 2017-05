Bijtende hond Roxy verbannen van Alexandrine Tinneplein

Wordt Roxy verbannen?

DEN HAAG - Hond Roxy mag niet meer op het Leidse Alexandrine Tinneplein komen. Dat heeft de rechter in Den Haag maandag bepaald. De 3,5 jaar oude kruising tussen een stafford en een bullmastif had verschillende keren andere honden aangevallen. Een buurtbewoner, wiens hond ook slachtoffer was, spande daarom een kort geding aan.





Maar omdat de verzorger van de hond, de moeder van de eigenaar, zich daar niet goed aan hield, kon Roxy nog twee keer een andere hond aanvallen. Zo werd op 20 februari de hond van de klager weer aangevallen.



Over vier weken verbod, anders boete



Het verbod van de rechter gaat over vier weken in. Als de verzorger van Roxy zich niet aan het verbod houdt, krijgt zij een boete van 250 euro voor elke keer dat ze zich met de hond op het plein vertoont.









Het eerste incident was op 12 maart 2016, daarna volgde een bijtincident op 4 juli en nog één op 14 augustus. Roxy moest daarop van de gemeente Leiden worden aangelijnd en een muilkorf dragen.Maar omdat de verzorger van de hond, de moeder van de eigenaar, zich daar niet goed aan hield, kon Roxy nog twee keer een andere hond aanvallen. Zo werd op 20 februari de hond van de klager weer aangevallen.Het verbod van de rechter gaat over vier weken in. Als de verzorger van Roxy zich niet aan het verbod houdt, krijgt zij een boete van 250 euro voor elke keer dat ze zich met de hond op het plein vertoont. Tijdens de rechtszaak bleek dat er meer speelt op het Alexandrine Tinneplein dan enkel onvrede over honden. Er is sprake van een enorme burenruzie die fors uit de hand lijkt te zijn gelopen. Woningcorporatie Portaal is daar inmiddels volop mee bezig.

Door: Redactie Correctie melden