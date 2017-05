Nootdorpse snelheidsduivel scheurt met 147 km/u door bebouwde kom

Archieffoto

RIJSWIJK - Een 42-jarige automobilist uit Nootdorp kan op een flinke boete rekenen. De man is zaterdag door agenten op de Laan van Hoornwijck in Rijswijk van de weg gehaald, omdat hij bijna 100 kilometer per uur te hard reed. De bestuurder haalde 147 kilometer per uur op de teller op een weg waar hij 50 kilometer per uur mocht.





LEES OOK: Snelheidsduivel rijdt meer dan 210 kilometer per uur op provinciale weg

De Nootdorper moest meteen zijn rijbewijs inleveren. Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van de boete en hoelang de automobilist zijn rijbewijs kwijt is. Ook moet hij de zogenoemde Educatieve Maatregel Gedrag van het CBR volgen. De cursus kost 1000 euro. Die moet hij zelf betalen. Volgt de man de cursus niet, dan krijgt hij zijn rijbewijs niet meer terug.

Door: Redactie Correctie melden