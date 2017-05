Elektrische schok voor jagende katten

MIDDEN-DELFLAND - In een poging weidevogels te beschermen tegen jagende katten is de gemeente Midden-Delfland een proef begonnen met een elektrisch kattenraster. Het is een initiatief van Weidevogelpact Midden-Delfland.

Het gaat slecht met de oer-Hollandse boerenlandvogels zoals de grutto en de kievit. Al jarenlang daalt het aantal broedende weidevogels in Nederland. Het aantal grutto's is de in de laatste vijftien jaar zelfs met 60 procent achteruit gegaan. Jagende katten zijn mede verantwoordelijk voor de uitroeiing van deze vogels.Om de Duifpolder in Midden-Delfland is nu een raster geplaatst. Dit staat onder stroom en geeft bij aanraking een lichte schok. De proef lijkt al meteen resultaat op te leveren. Een lokale boer heeft na het plaatsen van het raster geen kat meer in zijn weiland gezien, meldt mediapartner WOS.'Op het omheinde stuk broeden nog geen vogels, maar staan wel veel bloemen en kruiden. Hopelijk zorgt de hernieuwde rust achter het raster ervoor dat de vogels terugkeren en weer tussen de bloemen gaan broeden, waar hun kuikens veel insecten kunnen vinden', aldus de boer.Kattenbezitters kunnen nog meer doen om het aantal vogels dat wordt opgegeten te verminderen. Weidevogelpact roept op om in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juni de kat zo veel mogelijk binnen te houden. Ook word gevraagd om een belletje bij de kat om de hals binden. Alle beetjes helpen', stelt het pact.