Orgelspelende burgemeester ontdekt inbraak in Woudtse kerk

Foto: Arnoud Rodenburg (beeldbewerking WOS)

'T WOUDT - In de kerk in 't Woudt is in de nacht van zaterdag op zondag een inbraakpoging gedaan. Niemand minder dan burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland ontdekte de braakschade als eerste, omdat hij het orgel in de kerk moest bespelen. Dat meldt mediapartner WOS.

De inbreker heeft geprobeerd het slot te forceren, maar kwam niet binnen. Er is ook niks gestolen, maar de schade is goed te zien. Het kerkbestuur gaat aangifte doen. Een jaar geleden lukte het dieven wel om in te breken in de kerk. Toen werd er geld gestolen en was de schade ruim 1000 euro.



Het nieuws van de inbraakpoging komt nog geen week na publiciteit over een inzamelingsactie voor de kerk. De vloer van de kerk is verouderd, de dakgoot is afgeschreven en de toegangsdeur moet hoger. Voor die aanpassingen zoekt de Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk fondsen.



