Dierenasiel ’t Julialaantje is bijna klaar na grote renovatie

RIJSWIJK - Het schiet op met de verbouwing van dierenasiel ’t Julialaantje in Rijswijk. De renovatie van het vervallen gebouw ligt op schema, alleen het drogen van de nieuwe vloer kost meer tijd dan gedacht.

Het afgelopen jaar is het asiel druk bezig geweest met het inzamelen van geld om de renovatie mogelijk te maken. Het opknappen kost ruim 1,3 miljoen euro.Een groot deel, één miljoen euro, is via fondsen en een hele zuinige penningmeester bij elkaar gebracht. Maar die laatste 3,5 ton kwam uit donaties . Als de inzameling niet was gelukt, had het asiel moeten sluiten.‘De opvang wil er vooral voor zorgen dat dieren er diervriendelijker opgevangen kunnen worden', vertelt Ruud Dekker, woordvoerder van ’t Julialaantje. ‘Het gevoel van een gevangenis met veel traliewerk moet er vanaf. Door het moderner te maken, willen wij het diervriendelijker en hygiënischer maken’, zegt Dekker. ‘Nu is het nog even duimen dat de vloer snel droogt en dan kunnen we, geheel volgens planning op 1 juni open.’