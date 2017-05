Hagenaar opgepakt voor sigarettenroof na klopjacht en afsluiting A16

De Audi ramde bij de vlucht een politiewagen - Foto ANP

DEN HAAG - Na een massale klopjacht heeft de politie maandag een Hagenaar aangehouden voor een sigarettenroof in een filiaal van Albert Heijn in 's-Gravendeel. Tijdens de achtervolging loste de politie schoten en werd de A16 lange tijd in beide richtingen afgezet.

De inbraak bij de AH gebeurde rond 3.00 uur in de nacht van zondag op maandag. De politie was er snel bij dankzij het inbraakalarm. De overlopen daders gingen ervandoor in twee snelle Audi's. Op hun vlucht ramden ze een politieauto en richtten ze een vuurwapen op de agenten. Die losten vervolgens schoten.



Eén van de auto's werd even later in de buurt leeg teruggevonden. De politie heeft vervolgens met behulp van een helikopter en honden de omgeving afgezocht. In verband met het onderzoek en omdat de inbrekers vuurwapens bij zich hadden, werd uit voorzorg een stuk van de nabijgelegen A16 en het spoor tijdelijk afgesloten. Dat leidde tot flinke files.



Onderkoelde Hagenaar



In het landelijk gebied rond de afsluiting vonden agenten uiteindelijk de 18-jarige Hagenaar. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.



De andere inbrekers zijn nog voortvluchtig. Volgens de politie zijn het allemaal mannen. Het is niet bekend hoeveel het er precies waren.



Niet de geldautomaat maar sigaretten



In eerste instantie sprak de politie nog van een plof- of ramkraak. Maar uit de camerabeelden van de supermarkt bleek dat de inbrekers het niet voorzien hadden op de geldautomaat, maar op de sigarettenbalie.



Op de beelden is te zien dat ze met zwaar gereedschap de ruiten kapot slaan en zich een weg naar de sigaretten banen. Een groot deel van de buit is later in de omgeving teruggevonden.